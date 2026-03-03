Песков рассказал о влиянии военных действий в Иране на переговоры по Украине

Изменения темпов переговорного процесса по мирному урегулированию на Украине из-за эскалации на Ближнем Востоке пока нет. При этом в нынешних условиях вряд ли следует рассматривать Абу-Даби как подходящее место встречи делегаций России, США и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам»,— сказал господин Песков на брифинге. По его словам, сроки и место очередных переговоров пока не определены. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о диапазоне 5-8 марта.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране, основной целью которой определили остановку ядерной программы республики. В ответ Иран нанес удары по американским военным базам в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ. В Дубае были также повреждены международный аэропорт DXB и отель «Бурдж-эль-Араб», в Абу-Даби — международный аэропорт Зайед и другие объекты.

В сложившейся ситуации, писал Bloomberg со ссылкой на источник, место встречи представителей России, США и Украины, перенесут из ОАЭ в Турцию. Первые два раунда проходили в Абу-Даби, третий — в Женеве.