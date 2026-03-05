Рютте: в ситуации с Турцией вопрос о применении 5 статьи договора НАТО не стоит

Вопрос о применении Статьи 5 Североатлантического договора в настоящее время не стоит. Об этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил в интервью Reuters, комментируя ситуацию с ракетой, которая, по заявлениям стран-членов НАТО, была выпущена из Ирана и перехвачена системами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в восточной части Средиземного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters

«Никто не говорит о статье 5,— сказал Рютте. — Самое важное, что наши противники вчера увидели, насколько силен и бдителен НАТО, и что с субботы он стал еще более бдителен».

Днем 4 марта Анкара заявила о перехвате запущенной из Ирана ракеты. Сообщалось, что целью была военная база Инджирлик, где размещен «значительный контингент» ВВС США. Ракета пролетела над Сирией и Ираком и направлялась в воздушное пространство Турции, однако была перехвачена силами ПРО НАТО в восточной части Средиземного моря.

Тегеран опроверг эти сведения. По сообщению, которое приводит канал AsharQ, Вооруженные силы Ирана уважают суверенитет Турции и не запускали ракет по ее территории.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны», и сказал, что слишком поздно вести переговоры с Ираном. Иранские власти в ответ выразили готовность «сколько угодно» противостоять США и Израилю. Из-за конфликта в регионе из стран Персидского залива до сих не могут вылететь десятки тысяч туристов, включая российских граждан.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Аятолл просьба не предлагать».

Анастасия Домбицкая