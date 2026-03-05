Мединский анонсировал еще один обмен военнопленными с Украиной 6 марта

Россия и Украина обменяются военнопленными по формуле «500 на 500» 5-6 марта по итогам договоренностей в Женеве. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в Telegram-канале. Сегодняшний обмен «200 на 200» уже состоялся.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Минобороны России уточнили, что обмену 5 марта способствовали ОАЭ и США. Российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии, с ними работают врачи и психологи. Позже их отправят домой для лечения и реабилитации. На 6 марта намечен обмен по формуле «300 на 300», указали в пресс-службе МИД России.

26 февраля Россия передала Украине тела 1 тыс. погибших военнослужащих вооруженных сил Украины. Российская сторона получила тела 35 военнослужащих вооруженных сил России. В начале того же месяца стороны обменялись военнопленными по формуле «157 на 157». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила 5 февраля, что из Украины вернулись трое жителей Курской области.