Трое жителей Курской области возвращены с Украины

С Украины возвращены трое жителей Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с ними в Новой Гуте на российско-белорусской границе, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Жители Курской области были вывезены из Суджанского района во время оккупации ВСУ. Их удерживали в Сумской области Украины около года. О возвращении россиян договорились Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец при содействии Минобороны России.

5 февраля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157». Посредниками выступили ОАЭ и США. Стороны договорились об обмене во время переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби.