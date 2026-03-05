Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «200 на 200»

Россия и Украина провели обмен военнопленными. Возвращены 200 российских военнослужащих, взамен переданы 200 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны. В ведомстве заявили, что посреднические усилия для проведения обмена оказали ОАЭ и США.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Позднее их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

26 февраля в рамках стамбульских договоренностей стороны провели обмен телами погибших военнослужащих: российская сторона передала 1000 тел, а украинская — 35. В начале февраля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала о возвращении трех жителей Курской области, вывезенных на украинскую территорию во время вторжения ВСУ.