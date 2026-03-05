Bloomberg: ЕС намерен выделить Украине деньги на ремонт нефтепровода «Дружба»

В Евросоюзе обсуждают вариант выделения денег на ремонт нефтепровода «Дружба» на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Такое решение связано с отказом Венгрии и Словакии участвовать в выдаче нового кредита Украине, пока трубопровод не починят.

По словам собеседников агентства, Еврокомиссия может направить деньги на ремонт «Дружбы» за счет бюджетных средств, выделяемых на поддержку Украины. Блок также готов предоставить экспертную помощь для работ по восстановлению трубопровода. Брюссель и Киев сейчас ведут переговоры, чтобы отправить к «Дружбе» миссию для оценки ущерба, уточняет Bloomberg.

Транзит нефти по «Дружбе» остановился после повреждения трубопровода 27 января. Киев возложил ответственность за инцидент на Москву. В ответ на прекращение поставок российской нефти премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил об остановке транзита электроэнергии на Украину. Венгрия и Словакия договорились создать совместную комиссию для проверки состояния нефтепровода. Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение провести инспекцию.

Подробности — в материале «Ъ» «Венгрия и Словакия взялись за рубильник».