Шойгу назвал атаки на Иран беспрецедентным пренебрежением международным правом

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал действия США и Израиля против Ирана беспрецедентным пренебрежением международным правом. По его словам, это одно из свидетельств того, как разрушается каркас мировой архитектуры безопасности.

«Мы, естественно, имеем дело с таким совершенно беспрецедентным пренебрежением всем международным правом, которое писалось в том числе по итогам и Первой мировой, и Второй мировой войны, и создавалась от Лиги Наций Организация Объединенных Наций»,— сказал господин Шойгу, подчеркнув, что ООН сегодня не имеет того голоса, который она имела даже 15-20 лет назад.

По словам Сергея Шойгу, война на Ближнем Востоке была развязана без понимания последствий, которые будут крайне серьезными на протяжении долгого времени на всей планете. «Это касается и энергетического, и продовольственного вопросов. Это касается сжиженного природного газа, нефти, логистики»,— добавил господин Шойгу.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны», и сказал, что слишком поздно вести переговоры с Ираном. Иранские власти в ответ выразили готовность «сколько угодно» противостоять США и Израилю. Из-за конфликта в регионе из стран Персидского залива до сих не могут вылететь десятки тысяч туристов, включая российских граждан.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Аятолл просьба не предлагать».

Анастасия Домбицкая