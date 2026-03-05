АТОР: туристам полностью вернут деньги за туры в страны Ближнего Востока

Российским туристам в полном объеме вернут деньги за туры в страны Ближнего Востока, подтвердила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Однако она уточнила, что средства удастся получить не сразу.

По словам главы АТОР, у туроператоров «есть горячее желание не конфликтовать с туристами, не судиться и не потерять еще больше денег». «Аккумулирование этих средств, постановление правительства про то, чтобы задействовали ФПО (фонды персональной ответственности туроператоров), просто обработка тысяч заявлений — это время»,— пояснила госпожа Ломидзе (цитата по ТАСС).

Ситуация в регионе обострилась после того, как США и Израиль 28 февраля начали военную операцию в Иране. В ответ Тегеран стал атаковать американские военные базы в странах Персидского залива. Минэкономики рекомендовало приостановить продажи туров в эти страны. С 3 марта туроператоры обязаны в полном объеме возвращать деньги за туры на Ближний Восток. По данным АТОР, отмены туров в среднем не превышают 15%.

