АТОР: отмены туров на Ближний Восток в среднем не превышают 15%

Количество аннуляций туров на Ближний Восток по российскому рынку в среднем не превышает 15%. Эти данные привела глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

«Остальные туристы выбирают другие направления»,— рассказала глава АТОР на пресс-конференции (цитата по ТАСС). О каких направлениях идет речь, она не уточнила.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В ответ Тегеран стал атаковать американские военные базы в странах Персидского залива. Государства в регионе закрыли воздушное пространство. Минэкономики рекомендовало приостановить продажи туров в страны Персидского залива. Оттуда, по оценке АТОР, вывезли уже почти 10 тыс. российских туристов. Вчера президент Владимир Путин дал команду МЧС организовать вывозные рейсы с Ближнего Востока.

Подробности — в публикации «Ъ» «Туристам просчитали компенсации».