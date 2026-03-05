Минобороны Испании опровергло слова Рютте о поддержке США в конфликте с Ираном

Министр обороны Испании Маргарита Роблес опровергла заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Североатлантический альянс «широко поддерживает» кампанию президента США Дональда Трампа против Ирана. При этом она заявила, что Испания демонстрирует свою приверженность обороне Европейского союза и своей восточной границы отправкой авианосца «Кристобаль Колон» на Кипр.

Фото: Yves Herman / Reuters Маргарита Роблес

«Испания не разделяет его мнения»,— прямо заявила Роблес в радиоинтервью.

После эскалации на Ближнем Востоке высокопоставленные лица в Испании высказывались против развязывания войны в регионе. В телевизионном обращении в среду премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что уважение к международному праву должно быть первостепенным, и объявил, что его страна против войны. The Washington Post писала, что испанский премьер Педро Санчес становится воплощением европейского сопротивления Дональду Трампу. Мадрид отказывается разрешить США использовать совместно эксплуатируемые военные базы на испанской территории для проведения ударов, однако направляет на Кипр авианосец «Кристобаль Колон» для обеспечения безопасности ЕС и своей восточной границы.

3 марта генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Северную Македонию заявил, что НАТО напрямую не вовлечен в конфликт на Ближнем Востоке, однако будет готов «защищать каждый дюйм своей территории». Он опроверг слова журналиста о том, что Дональд Трамп просил НАТО присоединиться к операции. По словам господина Рютте, «Иран близок к обладанию ядерным потенциалом и баллистическими ракетами, что представляет угрозу не только для региона Ближнего Востока, включая экзистенциальную угрозу для Израиля, но и для Европы». Этим объясняется поддержка Израиля со стороны стран НАТО. Речь, по словам генсека, идет не о прямом участии в конфликте, а о помощи с логистикой, доступом к системам ПВО и прочем содействии со стороны отдельных членов альянса. При этом на следующий день Марк Рютте заявил в интервью Newsmax не стал исключать возможности применения 5 статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.

Статья 5 Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одного члена НАТО должно рассматриваться как нападение на всех членов и приводит в действие обязательство каждого члена оказать ему помощь.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны», и сказал, что слишком поздно вести переговоры с Ираном. Иранские власти в ответ выразили готовность «сколько угодно» противостоять США и Израилю. Из-за конфликта в регионе из стран Персидского залива до сих не могут вылететь десятки тысяч туристов, включая российских граждан.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Аятолл просьба не предлагать».

