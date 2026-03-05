АТОР: из стран Персидского залива вывезли почти 10 тыс. российских туристов

Из всех стран Персидского залива вывезли около 10 тыс. российских туристов, в том числе за сегодняшнее утро, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, до конца недели могут вернуть домой всех граждан РФ.

На Мальдивах, Маврикии, Сейшелах, Шри-Ланке и еще в нескольких странах остаются около 6 тыс. российских туристов. Они улетели туда через Дубай, но не могут вернуться обратно тем же путем и находятся там дольше запланированного, пояснила глава АТОР. «За последние несколько дней более 2 тыс. человек в этой категории путешественников смогли вернуться на родину, приобретя билеты на других авиакомпаниях»,— рассказала госпожа Ломидзе (цитата по ТАСС).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В ответ Тегеран стал атаковать американские военные базы в странах Персидского залива. Государства в регионе закрыли воздушное пространство. Минэкономики рекомендовало приостановить продажи туров в страны Персидского залива. МИД РФ попросил Иран обеспечить безопасность россиян.

