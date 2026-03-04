Путин дал команду МЧС организовать вывозные рейсы с Ближнего Востока

МЧС, МИД России и другим ведомствам уже даны команды по организации рейсов для вывоза россиян из стран Ближнего Востока. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на совещании

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин на совещании

Фото: пресс-служба президента РФ

«У меня вопрос по поводу вывоза туристов наших из стран Ближнего Востока. Я соответствующие команды раздал уже МЧС, МИД РФ и так далее. Как это все работает?» — спросил господин Путин (цитата по «Интерфаксу»). Он обратился к главе Минэкономики Максиму Решетникову и вице-премьеру Виталию Савельеву с просьбой доложить о ситуации.

По словам Максима Решетникова, со 2 марта российские и зарубежные авиакомпании выполнили более 30 рейсов по обходным маршрутам. В Россию вернулись 6 тыс. человек. Господин Решетников отметил, что сейчас в ОАЭ остается около 20 тыс. организованных туристов, а в других странах Ближнего Востока — 230 человек. Виталий Савельев сообщил, что авиарейсы из Израиля отменены до 10 марта. Полеты в Иран российские авиакомпании не планируют.

Сегодня Минтранс РФ анонсировал возвращение еще 7,1 тыс. россиян из стран Ближнего Востока на 34 вывозных рейсах. По данным Ассоциации туроператоров, за два дня из стран региона, где с 28 февраля идут боевые действия, было вывезено около 10% российских туристов.