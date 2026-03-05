Россия может выступить с резолюцией по прекращению кризиса на Ближнем Востоке

Россия хочет остановить кризис на Ближнем Востоке и готова выступить с резолюцией по прекращению боевых действий в Совбезе ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по урегулированию ситуации вокруг Украины. Он призвал дипломатов зарубежных стран действовать в этом вопросе сообща.

«Мы хотим это остановить, но давайте это вместе делать. Это можно сделать только сообща, — сказал глава МИД РФ. — Давайте все вместе выступать за прекращение любых боевых действий, начиная с полного моратория на атаки, которые ведут к жертвам среди гражданского населения и к разрушению гражданской инфраструктуры, как это происходит во многих арабских странах».

Во время беседы с дипломатами на посольском круглом столе глава российского МИД высказался за принятие резолюции в СБ ООН и предложил в том числе выступить с инициативой по резолюции, «которая будет призывать немедленно положить конец этому конфликту», на Генассамблее. Господин Лавров также напомнил, что правительство Ирана является полноправным членом ООН, в связи с чем «все его права необходимо уважать».

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны», и сказал, что слишком поздно вести переговоры с Ираном. Иранские власти в ответ выразили готовность «сколько угодно» противостоять США и Израилю. Из-за конфликта в регионе из стран Персидского залива до сих не могут вылететь десятки тысяч туристов, включая российских граждан.

Анастасия Домбицкая