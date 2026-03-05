Проект трамвайной ветки на северо-восток Краснодара завершат в 2026 году

Проектирование трамвайной ветки в северо-восточную часть Краснодара завершится в первом полугодии 2026 года. Строительные компании города разрабатывают новые пути, которые свяжут улицу Московскую с северо-восточным районом. Об этом рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов в ходе отчета об итогах работы администрации за 2025 год.

В мае прошлого года стало известно, что краснодарские власти совместно с инвестором прорабатывают проект прокладки ветки от улицы Петра Метальникова до железнодорожного переезда в поселке Индустриальном. Реализация пройдет без привлечения бюджетных инвестиций. Строительством займется ГК «ИНСИТИ», которая развивает там крупные участки в рамках комплексного развития территории.

Мэр также отметил, что работы по возведению ветки Западной трамвайной линии в Краснодаре осложняет изъятие земельных участков под прокладку путей. Ранее глава города уже заявлял, что единственным фактором, препятствующим прокладке трамвайных путей в западную часть города, является изъятие земельных участков.

«Ъ-Кубань» писал, что в МУП «КТТУ» в 2025 году поставили 50 односекционных трамвайных вагонов. Сейчас по брутто-контрактам работают 17 маршрутов общественного транспорта.

Алина Зорина