В Краснодаре запустили пять дорожно-транспортных проектов в 2025 году

На территории Краснодара в 2025 году началась реализация пяти проектов в рамках краевой программы развития улично-дорожной сети «25/35». Об этом рассказал глава города Евгений Наумов в ходе своей прямой трансляции, посвященной итогам работы администрации за прошедший год.

Были запущены такие проекты, как капитальный ремонт Тургеневского моста, реконструкция двух участков Западного обхода, реконструкция улицы Есенина, строительство двухуровневой развязки на Тихорецкой—Володарского—Шевченко, а также реконструкция Фадеевского путепровода.

По программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в краевой столице отремонтировали 10 дорог общей протяженностью 25 км. За средства городского бюджета обновили восемь дорог общей протяженностью 2 км. Кроме того, специалисты построили дорогу на улице Старокубанской от Новой до Воронежской и шесть дорог в Новознаменском жилом массиве, соединили Новознаменский и Комсомольский пешеходным переходом протяженностью 200 м, начали строительство подземного пешеходного перехода через улицу Дзержинского и построили более 7 км новых тротуаров.

По словам Евгения Наумова, в МУП «КТТУ» в 2025 году поставили 50 односекционных трамвайных вагонов. Сейчас по брутто-контрактам работают 17 маршрутов общественного транспорта. Также обустроено 20 светофорных объектов и оборудовано интеллектуальными системами 59 светофоров.

Алина Зорина