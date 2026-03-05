Глава МИД Лавров: НАТО втягивается в конфликт на Ближнем Востоке

Североатлантический альянс (НАТО) втягивается в конфликт между Израилем и Ираном, считают в Министерстве иностранных дел РФ. Глава МИД России Сергей Лавров на круглом столе по Украине обратил внимание, что генсек НАТО Марка Рютте уже выразил готовность подключиться к США и при необходимости задействовать ресурсы стран НАТО на Ближнем Востоке.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Показательно, как НАТО втягивается в украинские дела уже давно, а сейчас втягивается в войну, которую развязали США и Израиль против Ирана,— сказал глава дипведомства (цитата по ТАСС). — Вот господин (Марк. — "Ъ") Рютте дает очень красноречивые показания и заявления. Он сказал, НАТО готова к применению статьи о коллективной обороне в операции США против Ирана».

3 марта генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Северную Македонию заявил, что НАТО напрямую не вовлечен в конфликт на Ближнем Востоке, однако будет готов «защищать каждый дюйм своей территории». Он опроверг слова журналиста о том, что Дональд Трамп просил НАТО присоединиться к операции. По словам господина Рютте, «Иран близок к обладанию ядерным потенциалом и баллистическими ракетами, что представляет угрозу не только для региона Ближнего Востока, включая экзистенциальную угрозу для Израиля, но и для Европы». Этим объясняется поддержка Израиля со стороны стран НАТО. Речь, по словам генсека, идет не о прямом участии в конфликте, а о помощи с логистикой, доступом к системам ПВО и прочем содействии со стороны отдельных членов альянса. При этом на следующий день Марк Рютте заявил в интервью Newsmax не стал исключать возможности применения 5 статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.

Статья 5 Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одного члена НАТО должно рассматриваться как нападение на всех членов и приводит в действие обязательство каждого члена оказать ему помощь.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны», и сказал, что слишком поздно вести переговоры с Ираном. Иранские власти в ответ выразили готовность «сколько угодно» противостоять США и Израилю. Из-за конфликта в регионе из стран Персидского залива до сих не могут вылететь десятки тысяч туристов, включая российских граждан.

Анастасия Домбицкая