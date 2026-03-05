На Дону сумма исков за нарушение прав несовершеннолетних выросла на 66%

В 2025 году в Ростовской области общая сумма исков за нарушение прав несовершеннолетних достигла 60 млн руб., что на 66% больше в сравнении с показателем 2024 года, когда исков было подано на 20 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2025 году прокурорами региона было выявлено на 10% больше преступлений в сфере нарушения прав несовершеннолетних — 30 тыс. нарушений. Годом ранее этот показатель составлял 27 тыс. преступлений.

«Для их устранения принято свыше 16,5 тыс. мер реагирования (в 2024 году — около 14,4 тыс.). В том числе в суд направлены исковые заявления на сумму почти 60 млн руб. (в 2024 году — 20 млн)»,— отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году в регионе на 22% сократилось общее число правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Так же уменьшилось количество противоправных действий в отношении подростков — на 4,5%, в том числе случаев применения насилия — на 13,6%.

Наталья Белоштейн