В Ростовской области зафиксировали снижение подростковой преступности на 22%

В Ростовской области в 2025 году выявили 22 преступления, связанных с вовлечением подростков в криминальную и антиобщественную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По словам начальника донского главка Александра Речицкого, в Ростовской области также регионе зафиксировано сокращение общего числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними, на 22%. Кроме того, уменьшилось количество противоправных действий в отношении подростков — на 4,5%, в том числе случаев применения насилия — на 13,6%.

Константин Соловьев