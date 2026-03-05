Субъекты МСП пополнили бюджет Краснодара на 8,8 млрд рублей

Малые и средние предприятия Краснодара принесли в городскую казну 8,8 млрд руб. в 2025 году. Поступления от предпринимательского сектора выросли на 176 млн руб. по сравнению с 2024 годом. Об этом рассказал глава города Евгений Наумов во время открытого отчета главы муниципалитета по итогам 2025 года в рамках 10-го внеочередного заседания городской думы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, доля малого и среднего бизнеса составила почти 23% от общих налоговых доходов краевого центра.

По словам главы Краснодара, город входит в пятерку лидеров России по количеству субъектов МСП. В Южном федеральном округе Краснодар занимает первое место по этому показателю.

«Ъ-Кубань» писал, что крупные и средние предприятия Краснодара в 2025 году отгрузили продукции на 287,9 млрд руб., что на 11% превышает показатель предыдущего года.

Алина Зорина