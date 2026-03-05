Краснодарские предприятия увеличили отгрузку продукции на 11%

Крупные и средние предприятия Краснодара в 2025 году отгрузили продукции на 287,9 млрд руб., что на 11% превышает показатель предыдущего года. Об этом рассказал глава города Евгений Наумов во время открытого отчета главы муниципалитета по итогам 2025 года в рамках 10-го внеочередного заседания городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, малый и средний бизнес получил господдержку в виде поручительств и займов из краевого фонда на сумму 1,6 млрд руб.

Мэр отметил, что большинство инвестиций в проекты краснодарских компаний составляют собственные средства. Это свидетельствует о наличии финансовых ресурсов и запасе прочности, который бизнес направляет на развитие производств и создание новых рабочих мест.

«Ъ-Кубань» писал, что в 2025 году в бюджет Краснодара поступило 91,7 млрд руб. Собственные доходы превысили 43 млрд руб. Наибольшую часть расходов — 65%, или около 60 млрд руб., как и в прошлые годы, направили на социальную сферу — спорт, образование, культуру и предоставление льгот местным жителям.

Алина Зорина