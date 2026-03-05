Лавров: кризис на Ближнем Востоке чреват колоссальными последствиями для мира

Кризис на Ближнем Востоке чреват колоссальными последствиями для всего мира. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по урегулированию на Украине. Он назвал происходящее «агрессией США и Израиля против Ирана» и заявил, что ситуация уже «затрагивает мировую экономику и стабильность». Российский министр также отметил, что Россия и ее партнеры будут прилагать усилия для разрешения кризиса.

«Не могу не упомянуть об этом кризисе, который сейчас не сходит с первых страниц, с экранов телевизоров, соцсетей и который действительно чреват колоссальнейшими последствиями, негативными последствиями для всего мира, для мировой стабильности и мировой экономики»,— сказал господин Лавров (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Лаврова, одной из целей операции Израиля и США было «внести раскол между странами региона, между странами Персидского залива – Ираном и его арабскими соседями, между которыми за последние годы до недавнего времени наблюдался позитивный процесс нормализации». При этом он отметил, что даже в США ведутся споры об истинных целях операции против исламской республики.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны», и сказал, что слишком поздно вести переговоры с Ираном. Иранские власти в ответ выразили готовность «сколько угодно» противостоять США и Израилю. Из-за конфликта в регионе из стран Персидского залива до сих не могут вылететь десятки тысяч туристов, включая российских граждан.

Анастасия Домбицкая