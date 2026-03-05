За сутки из-за атак 169 БПЛА на Белгородскую область пострадали восемь человек

ВСУ выпустили по девяти муниципалитетам Белгородской области 169 беспилотников и 22 боеприпаса за прошедшие сутки. Восемь человек пострадали. Повреждены 11 частных домов и 25 автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском округе в результате атак беспилотников пострадали двое мирных жителей. В селе Солохи мужчина получил ранения при ударе двух дронов по сельскохозяйственной технике. Пострадавший лечится амбулаторно, техника уничтожена. Еще один мужчина получил травмы в селе Отрадное, где беспилотник атаковал автомобиль. Транспортное средство повреждено. Всего округ подвергся атакам 25 БПЛА. В селе Новая Нелидовка поврежден инфраструктурный объект, в селе Солохи — автобус, в селе Никольское — машина.

По Волоконовскому округу выпустили 11 беспилотников. От атаки дрона на автомобиль в районе хутора Григорьевка ранены три человека. Автомобиль сгорел. Двое пострадавших доставлены в больницы: один — в областную клиническую, второй — в Валуйскую ЦРБ. Третья раненая лечится амбулаторно. В селе Волчья Александровка огнем уничтожена машина, вблизи хутора Шаховка также сгорел грузовой автомобиль.

В городе Грайвороне Грайворонского округа в результате атаки дрона на автомобиль пострадали три человека. Их направили на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено. В городе также повреждены восемь автомобилей и два коммерческих объекта, в селе Смородино — два частных дома, в селе Гора-Подол — две машины и частный дом. В селе Заречье-Первое пострадали два частных дома и хозпостройка, в селе Замостье — домовладение. ВСУ атаковали округ с применением 17 боеприпасов и 25 беспилотников.

Сутками ранее при атаках 109 БПЛА на Белгородскую область пострадал один человек.

Кабира Гасанова