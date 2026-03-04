Три человека пострадали из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области

В результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Солохи Белгородского округа два FPV-дрона атаковали сельскохозяйственную технику, в результате чего мужчина получил осколочные ранения спины, головы и шеи. Он был доставлен в Бессоновскую амбулаторию, после первичной помощи его направят в городскую больницу №2 в Белгороде. Техника была уничтожена.

В городе Грайворон дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате две женщины получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Пациентки были доставлены в Грайворонскую центральную райбольницу. Для дальнейшего лечения их планируют перевести в горбольницу №2 в облцентре. Автомобиль получил повреждения.

Алина Морозова