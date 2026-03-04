Два человека пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ

В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Отрадное дрон ударил по автомобилю, из-за чего местный житель получил осколочные ранения ног. Он был доставлен в Октябрьскую РБ, затем направлен в городскую больницу № 2 в Белгороде. Автомобиль получил повреждения.

В Грайвороне число пострадавших от атаки дрона выросло до трех. Еще один местный житель обратился в больницу с баротравмой, ему оказана помощь, лечение будет проходить амбулаторно. В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на дороге, повредив автомобиль. В селе Архангельское в результате взрыва повреждено остекление дома, в Маломихайловке — припаркованный автомобиль, в Новой Таволжанке — два частных дома и легковой автомобиль.

В селе Солохи поврежден автобус, в Новой Нелидовке — инфраструктурный объект. В Грайвороне семь автомобилей получили повреждения, одна машина загорелась, пожар был ликвидирован. Также пострадали фасады, окна и входные группы двух коммерческих объектов. В Заречье-Первом повреждены фасад, окна, забор и хозпостройка, в Гора-Подоле — припаркованный автомобиль, в Смородино — два частных дома.

На окраине Красной Яруги повреждена кабина грузового автомобиля, в Сергиевке — выбиты окна дома, повреждены две надворные постройки и автомобиль. В Отрадовке огнем уничтожена кабина грузовика. В Грузском — на территории предприятия поврежден грузовой автомобиль. В Долгом — пробита кровля социального объекта.

В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка сгорел автомобиль, вблизи хутора Шаховка — огнем уничтожен грузовой автомобиль на территории предприятия.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 109 беспилотников и 16 боеприпасов. В результате была ранена одна мирная жительница.

Егор Якимов