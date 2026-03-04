Три человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в районе хутора Григорьевка Волоконовского округа Белгородской области. В результате пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Женщина и двое мужчин получили множественные осколочные ранения различных частей тела. Их доставляют в Валуйскую центральную райбольницу.
Транспортное средство сгорело.
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 109 беспилотников и 16 боеприпасов. В результате была ранена одна мирная жительница.