Три человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в районе хутора Григорьевка Волоконовского округа Белгородской области. В результате пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Женщина и двое мужчин получили множественные осколочные ранения различных частей тела. Их доставляют в Валуйскую центральную райбольницу.

Транспортное средство сгорело.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 109 беспилотников и 16 боеприпасов. В результате была ранена одна мирная жительница.

Алина Морозова