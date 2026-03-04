Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Один человек пострадал от атак 109 БПЛА на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки девять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам 109 беспилотников и 16 боеприпасов. Ранения получила одна мирная жительница. Были повреждены 17 автомобилей и девять жилых помещений. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Серьезные разрушения зафиксированы в Грайворонском округе — по нему выпустили 23 БПЛА и 11 боеприпасов. В городе Грайворон из-за детонации дрона мирная жительница получила баротравму. Ее направили на амбулаторное лечение. В городе повреждены три квартиры в двух многоквартирных домах, шесть автомобилей и частный дом. В селе Глотово пострадали два частных дома, в селе Гора-Подол — автомобиль, в селе Смородино — надворная постройка. В селе Мокрая Орловка зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры, в селе Дунайка — частного дома и надворной постройки, в селе Замостье — грузового автомобиля. Также рано утром в Грайвороне в результате атаки беспилотника сгорел автомобиль. Пожар произошел и в здании коммерческого объекта — пострадали крыша и мансардный этаж. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

В Шебекинском округе за медицинской помощью обратились двое мирных жителей, пострадавших от более ранних атак ВСУ. Один из них получил ранения в результате удара дрона в районе хутора Бабенкова 18 февраля — его направили в областную клиническую больницу. Второй получил баротравму при детонации беспилотника в городе Шебекино 2 марта, сейчас он лечится амбулаторно. За минувшие сутки округ подвергся атаке 19 БПЛА. В селах Графовка и Маломихайловка пострадало по одному автомобилю. В селе Новая Таволжанка повреждены объект инфраструктуры, транспортное средство, коммерческий объект, два частных дома, хозпостройка и линия электропередачи. В селе Зиборовка — корпус производственного предприятия.

Сутками ранее от атак на Белгородскую область один человек погиб, еще один был ранен. Всего по региону выпустили 199 БПЛА и три боеприпаса.

Кабира Гасанова