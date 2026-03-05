Иран ударил по топливным резервуарам авиабазы Израиля Рамат-Давид

Военно-морские силы армии Ирана ударили беспилотниками по топливным резервуарам авиабазы Израиля Рамат-Давид. Это следует из объявления иранских вооруженных сил, его публикует IRIB. Удар нанесли с помощью дронов Arash.

Министерство информации Ирана также сообщило о превентивном ударе по «террористическим сепаратистским группировкам», которые намеревались проникнуть на территорию республики через западную границу. Передвижения группировок министерство отслеживало совместно с курдскими подразделениями. «Значительная часть позиций и ресурсов этих наемников была уничтожена, им нанесен серьезный ущерб»,— приводит заявление министерства IRIB.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны», и отметил, что слишком поздно вести переговоры с Ираном. Республика выразила готовность продолжать «сколько угодно» отвечать на удары противников. Politico утверждает, что военная операция против Ирана продлится по меньшей мере 100 дней.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Аятолл просьба не предлагать».