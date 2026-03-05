Авария на насосной станции оставила без водоснабжения поселки в Новошахтинске

В Новошахтинске четыре поселка остались без водоснабжения из-за аварии на напорном коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящее время работа насосной станции «Полевая» остановлена. Без воды остались жители 1-го и 2-го отделений 6-го совхоза, поселка Новая Соколовка и части поселка ЖБК. Устранить аварию планируют до 13:00. На период ремонтных работ, как отмечается, будет организована доставка воды автоцистернами.

Ранее «Ъ-Ростов» писал об отключении насосной станции в Новошахтинске в январе этого года.

Константин Соловьев