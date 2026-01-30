В Новошахтинске без воды остались три поселка из-за новой аварии

Из-за аварии на водоводе по ул. Батурина, 1 в Новошахтинске без водоснабжения остались три соседних поселка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

Подача воды приостановлена в п. Новая Соколовка, 1 и 2 отделениях шестого Совхоза, а также в части поселка ЖБК.

Ориентировочное время устранения аварии до 15:00 30 января.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», из-за аварии на напорном коллекторе участка очистных сооружений «Водострой» в Новошахтинске 21 января была прекращена подача воды в город и соседние поселки. Ситуация повторилась 27 января, когда из строя вышла насосная станция «Полевая».

Наталья Белоштейн