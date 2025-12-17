Суд начал банкротство ОТСК из-за долга в полмиллиарда перед «Уралсевергазом»

Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру наблюдения в отношении ОТСК («Объединенной теплоснабжающей компании») по делу о ее банкротстве. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Меры приняты 16 октября по иску о банкротстве компании, поданному АО «Уралсевергаз — Независимая газовая компания» (входит в «Роснефть»). «Информация о принятом судебном акте — введение наблюдения»,— говорится в карточке дела.

Компания подала иск о банкротстве с требованием 533,8 млн руб. в конце октября. ОТСК, по последним данным системы «Спарк» на 2015 год, принадлежала компании «Облкоммунэнерго», которая была обращена в доход государства в числе активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. По заявлению «Уралсевергаза» также возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставках газа для «Объединенной теплоснабжающей компании» и хищении 10 млн руб.

