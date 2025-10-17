В деле «Облкоммунэнерго» поддали газу

По заявлению АО «Уралсевергаз» (входит в «Роснефть») возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставках газа для «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочернее предприятие «Облкоммунэнерго», изъятого на прошлой неделе в доход РФ). Пока в деле нет фигурантов, но ранее по обвинению в мошенничестве в ОТСК арестовали бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и ряд топ-менеджеров энергокомпаний.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Офис "Облкоммунэнерго"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) при выполнении «Объединенной теплоснабжающей компанией» договора на поставку и транспортировку газа, который действовал с 2021 года по 2025 год, рассказал «Ъ» источник в силовых структурах. По его словам, заявление написали представители АО «Уралсевергаз», обвинив ОТСК в хищении 10 млн руб. В деле пока нет фигурантов.

В пресс-службе «Облкоммунэнерго», куда входит ОТСК, не стали комментировать информацию о новом уголовном деле.

Напомним, ОТСК и «Облкоммунэнерго» уже фигурируют в уголовном деле о мошенничестве, в рамках которого до 15 ноября арестованы экс-глава ОТСК Антон Боликов, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных, бизнесмен Алексей Бобров и бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Следствие предполагает, что фигуранты уголовного дела похитили из регионального бюджета более 1 млн руб. Якобы они «прикрывались» возмещением растрат при исполнении концессионных соглашений.

Всего из бюджета было выделено более 500 млн руб. в виде субсидии. Деньги были направлены на развитие инфраструктуры, однако обвиняемые потратили их на погашение долгов компании перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Все фигуранты уголовного дела вину не признают и подавали апелляции на арест, но суд их отклонил.

Адвокат Олега Чемезова Мария Кирилова рассказала «Ъ», что ее доверитель не принимал решение о выдаче субсидий. По ее словам, документы подписывал экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Следственные действия в отношении бизнесменов и чиновников начались вскоре после того, как Генпрокуратура РФ 10 сентября подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга об изъятии в доход государства активов у Артема Бикова и Алексея Боброва.

Поводом стала незаконная приватизация государственного имущества «Облкоммунэнерго», ранее принадлежавшего Свердловской области. Контроль над ним в 2015 году получила «Корпорация СТС» Артема Бикова и Алексея Боброва. Надзорное ведомство в суде доказало, что бизнесмены получили активы благодаря коррупционным связям с экс-министром по управлению госимуществом региона Алексеем Пьянковым (занимал пост в 2012–2016 годах) и бывшим министром по энергетике и ЖКХ Николаем Смирновым (2011–2025 годы). Ведомство считает, что, когда Николай Смирнов оказался под следствием за взяточничество (ч.6 ст. 290 УК РФ), «шефство» над холдингом взял Олег Чемезов. За это ему и его родственникам по данным прокуратуры, на постоянной основе предоставляли услуги и имущество на льготных условиях.

Среди соответчиков сначала фигурировали более 40 человек, а потом их количество превысило 150.

По решению суда в доход государства был обращен холдинг «Корпорация СТС», в состав которого входили 38 обществ, владеющих объектами коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики на территории Уральского федерального округа (УрФО). Их капитализация превышает 134 млрд руб., ежегодная выручка — 120 млрд руб., валовая прибыль — 17 млрд руб.

Государство получило такие энергоактивы, как «Корпорация СТС», «Облкоммунэнерго», СУЭНКО, Курганская ТЭЦ, а также сельскохозяйственную компанию «Агро-Клевер» и девелоперскую компанию «Деловой дом на Архиерейской».

Артем Путилов, Екатеринбург