«Уралсевергаз» подал иск о банкротстве ОТСК с требованием 533,8 млн руб.

АО «Уралсевергаз — Независимая газовая компания» (входит в «Роснефть») подала арбитражный иск с требованием о банкротстве АО «Объединенная теплоснабжающая компания». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Заявление было подано 30 октября. Сумма исковых требований по нему составляет 533,8 млн руб.

ОТСК не раскрывало данные о владельцах с 2015 года, тогда 100% доли компании принадлежало «Облкоммунэнерго», следует из данных системы «Спарк». «Облкоммунэнерго» входит в число активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, которые подлежат обращению в доход государства по иску Генпрокуратуры. В списке изымаемых активов АО «ОТСК» нет.

Ранее по заявлению «Уралсевергаза» возбудили уголовное дело о мошенничестве при поставках газа для «Объединенной теплоснабжающей компании». Компанию обвинили в хищении 10 млн руб., фигурантов в деле пока нет.

АО «Уралсевергаз — Независимая газовая компания» входит в «Роснефть». Общество не раскрывало состав акционеров с 2012 года, однако по данным с сайта компании в их число входят правительство Свердловской области и ООО «РН-Коммерция» (дочерняя компания «Роснефти»).

Подробнее об уголовном деле о мошенничестве в ОТСК — в материале «В деле "Облкоммунэнерго" поддали газу»

Анна Капустина