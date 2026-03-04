Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Огороды под посадку

Кубанского чиновника судят за распоряжение землей, предназначавшейся для участников СВО

Бывший замглавы Брюховецкого района Виталий Бандуров предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий. Его обвиняют в том, что он распорядился земельными участками, предназначавшимися для участников СВО и их семей. Другой бывший замглавы района Вадим Рогачев рассказал, что тогда смог уклониться от подобного решения, уйдя на больничный. По делу он проходит только свидетелем, в то время как следственные органы, судя по всему, продолжают работать по этому кейсу.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Брюховецкий районный суд Краснодарского края приступает к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя главы района Виталия Бандурова. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 286 ч. 3 п. "е" УК РФ). Слушания по делу уже назначены. Они начнутся 12 марта. Сведения об этом опубликованы в картотеке инстанции.

Как следует из обвинения, часть материалов которого оказалась в распоряжении «Ъ-Кубань», в 2023 году район нашел и сформировал на территории станицы Брюховецкая 12 земельных участков площадями по 25 соток каждый для их последующего предоставления военнослужащим. Предполагалось, что это будут участники СВО.

Эти участки расположены в зоне для малоэтажной застройки, находятся в неразграниченной государственной собственности. Одним из видов их разрешенного использования было «ведение огородничества». Однако в 2021 году краевой департамент архитектуры указал местным властям на нарушение — в жилой зоне такого вида разрешенного использования быть не может. После этого райсовет этот недочет в правилах землепользования и застройки исправил. Администрация, в свою очередь, должна была обеспечить соответствующие изменения во всех соответствующих базах, однако, судя по всему, она этого не сделала.

После формирования этих участков для военных в районную администрацию в декабре 2023 года поступили 12 заявлений от некоей гражданки об их предоставлении под огородничество. По стечению обстоятельств именно в этот период Виталий Бандуров временно исполнял обязанности главы района.

Как следует из материалов обвинения, по закону он должен был отказать в удовлетворении этого заявления, однако вместо этого он от имени муниципалитета заключил с ней договоры аренды в отношении этих участков. Данные договоры были заключены без проведения торгов, как в отношении земель, предназначенных в том числе и под огородничество. Следствие считает, что чиновник совершил эту сделку по просьбе третьего лица, содействовавшего гражданке в приобретении этих участков.

Несколько дней спустя, теперь уже как арендатор, она подала заявление о приватизации этих земель без торгов по льготной цене. Однако эта сделка не успела состояться. В ситуацию вмешалась прокуратура, и местные власти после того, как все всплыло, расторгли ранее заключенные договоры, вернув права на землю муниципалитету.

«Ъ-Кубань» удалось пообщаться с бывшим заместителем главы Брюховецкого района, который, исходя из данных дела, занимался формированием этих земельных участков, Вадимом Рогачевым. Год назад он был незаконно уволен из администрации (затем восстановлен судом с обязательством муниципалитета произвести ему все выплаты за вынужденный прогул). Теперь, после увольнения по собственному желанию, уже бывший чиновник согласился поделиться с изданием некоторыми подробностями этой истории.

По его словам, он сразу понял, что данные участки являются предметом интереса неких лиц.

«Все в администрации, особенно руководящий состав, прекрасно знали, что эти земли планировались для участников СВО. Эти вопросы все время проговаривались на совещаниях. Я так вообще занимался их формированием вместе с моими подчиненными сотрудниками. Конечно, я понимал, что удовлетворять такие заявления незаконно, и, уверен, все это понимали. Поэтому, конечно, поступившие заявления о предоставлении их под огородничество я рассматривать отказался и ушел на больничный. Отказавшись участвовать в этой авантюре с участками, я предупредил коллег, чтобы не связывались с этим, что все это плохо закончится. Время показывает, что это было правильное решение, раз имею сейчас возможность свободно общаться с прессой»,— рассказал он.

Напоследок господин Рогачев представил редакции письмо Следственного комитета, из которого следует, что ведомство по материалам данного уголовного организовало доследственную проверку и в отношении главы Брюховецкого района.


«Ъ-Кубань» обратился в администрацию Брюховецкого района с вопросами о том, удалось ли устранить недостатки в документах муниципалитета, которые способствовали тому, что такая ситуация стала возможна, о судьбе земельных участков, ставших предметом этих сделок. Также издание поинтересовалось, предоставлены ли участки военным. Однако в оперативном режиме ответить на них в пресс-службе не смогли. В понедельник редакция направила в муниципалитет официальный запрос, однако к моменту выхода материала ответа на него не получила.

Позиция стороны защиты господина Бандурова по делу «Ъ-Кубань» также неизвестна, но издание готово предоставить ему возможность заявить о ней.

Андрей Обнорский

Новости компаний Все