Огороды под посадку

Бывший замглавы Брюховецкого района Виталий Бандуров предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий. Его обвиняют в том, что он распорядился земельными участками, предназначавшимися для участников СВО и их семей. Другой бывший замглавы района Вадим Рогачев рассказал, что тогда смог уклониться от подобного решения, уйдя на больничный. По делу он проходит только свидетелем, в то время как следственные органы, судя по всему, продолжают работать по этому кейсу.

Брюховецкий районный суд Краснодарского края приступает к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя главы района Виталия Бандурова. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 286 ч. 3 п. "е" УК РФ). Слушания по делу уже назначены. Они начнутся 12 марта. Сведения об этом опубликованы в картотеке инстанции.

Как следует из обвинения, часть материалов которого оказалась в распоряжении «Ъ-Кубань», в 2023 году район нашел и сформировал на территории станицы Брюховецкая 12 земельных участков площадями по 25 соток каждый для их последующего предоставления военнослужащим. Предполагалось, что это будут участники СВО.

Эти участки расположены в зоне для малоэтажной застройки, находятся в неразграниченной государственной собственности. Одним из видов их разрешенного использования было «ведение огородничества». Однако в 2021 году краевой департамент архитектуры указал местным властям на нарушение — в жилой зоне такого вида разрешенного использования быть не может. После этого райсовет этот недочет в правилах землепользования и застройки исправил. Администрация, в свою очередь, должна была обеспечить соответствующие изменения во всех соответствующих базах, однако, судя по всему, она этого не сделала.

После формирования этих участков для военных в районную администрацию в декабре 2023 года поступили 12 заявлений от некоей гражданки об их предоставлении под огородничество. По стечению обстоятельств именно в этот период Виталий Бандуров временно исполнял обязанности главы района.

Как следует из материалов обвинения, по закону он должен был отказать в удовлетворении этого заявления, однако вместо этого он от имени муниципалитета заключил с ней договоры аренды в отношении этих участков. Данные договоры были заключены без проведения торгов, как в отношении земель, предназначенных в том числе и под огородничество. Следствие считает, что чиновник совершил эту сделку по просьбе третьего лица, содействовавшего гражданке в приобретении этих участков.

Несколько дней спустя, теперь уже как арендатор, она подала заявление о приватизации этих земель без торгов по льготной цене. Однако эта сделка не успела состояться. В ситуацию вмешалась прокуратура, и местные власти после того, как все всплыло, расторгли ранее заключенные договоры, вернув права на землю муниципалитету.

«Ъ-Кубань» удалось пообщаться с бывшим заместителем главы Брюховецкого района, который, исходя из данных дела, занимался формированием этих земельных участков, Вадимом Рогачевым. Год назад он был незаконно уволен из администрации (затем восстановлен судом с обязательством муниципалитета произвести ему все выплаты за вынужденный прогул). Теперь, после увольнения по собственному желанию, уже бывший чиновник согласился поделиться с изданием некоторыми подробностями этой истории.

По его словам, он сразу понял, что данные участки являются предметом интереса неких лиц.

«Все в администрации, особенно руководящий состав, прекрасно знали, что эти земли планировались для участников СВО. Эти вопросы все время проговаривались на совещаниях. Я так вообще занимался их формированием вместе с моими подчиненными сотрудниками. Конечно, я понимал, что удовлетворять такие заявления незаконно, и, уверен, все это понимали. Поэтому, конечно, поступившие заявления о предоставлении их под огородничество я рассматривать отказался и ушел на больничный. Отказавшись участвовать в этой авантюре с участками, я предупредил коллег, чтобы не связывались с этим, что все это плохо закончится. Время показывает, что это было правильное решение, раз имею сейчас возможность свободно общаться с прессой»,— рассказал он.

Напоследок господин Рогачев представил редакции письмо Следственного комитета, из которого следует, что ведомство по материалам данного уголовного организовало доследственную проверку и в отношении главы Брюховецкого района.



«Ъ-Кубань» обратился в администрацию Брюховецкого района с вопросами о том, удалось ли устранить недостатки в документах муниципалитета, которые способствовали тому, что такая ситуация стала возможна, о судьбе земельных участков, ставших предметом этих сделок. Также издание поинтересовалось, предоставлены ли участки военным. Однако в оперативном режиме ответить на них в пресс-службе не смогли. В понедельник редакция направила в муниципалитет официальный запрос, однако к моменту выхода материала ответа на него не получила.

Позиция стороны защиты господина Бандурова по делу «Ъ-Кубань» также неизвестна, но издание готово предоставить ему возможность заявить о ней.

Андрей Обнорский