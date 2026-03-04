От Краснодара до Тюмени: ГК ТОЧНО разыграла внедорожник среди покупателей по всей стране
Девелопер ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) подвел итоги акции «Подарки для СВОих 2.0». Победитель получил ключи от автомобиля Jetour T2 стоимостью 3,6 млн. рублей.
ГК ТОЧНО завершила акцию «Подарки для СВОих 2.0». По ее условиям, ветераны СВО, действующие военнослужащие, а также члены их семей получали скидку на квартиры и становились участниками розыгрыша автомобиля Jetour T2.
География акции охватила практически все города, где представлены проекты девелопера: от Краснодара и Ростова-на-Дону до Тюмени, Казани и Москвы.
28 февраля 2026 года ГК ТОЧНО подвела итоги акции и определила победителя. Им стал покупатель квартиры в жилом комплексе «Первое место» в Краснодаре. Он получил в подарок от девелопера автомобиль Jetour T2 стоимостью 3,6 млн. рублей.
ЖК «Первое место» — это масштабный жилой район, который ГК ТОЧНО строит на 71 га. Девелопер создал все условия, чтобы и молодому специалисту, и семье с детьми, и людям старшего возраста было комфортно.
Здесь можно неспешно гулять по пешеходному бульвару, тренироваться на спортивных площадках, жарить шашлыки с друзьями в мангальных зонах и провожать детей в садик и школу, не покидая свой микрорайон.
ЖК «Первое место» входит в агломерацию «Новый Краснодар» — именно здесь совсем скоро будет деловой и административный центр города.
Напомним, акция «Подарки для СВОих 2.0» стартовала в октябре 2025 года. ГК ТОЧНО одной из первых среди девелоперов откликнулась на призыв правительства и поддержала участников спецоперации и их семьи, предложив льготные условия на покупку жилья. В компании называют это знаком благодарности защитникам и реальной помощью в решении квартирного вопроса.
ГК ТОЧНО – девелопер федерального уровня, входит в топ-5 крупнейших застройщиков РФ по объемам строительства, включен в список системообразующих предприятий России.
Является лидером по комплексному развитию территорий в Южном федеральном округе и крупнейшим девелопером по масштабу строительства на Черноморском побережье. Признан девелопером №1 в стране по надёжности.
Компания основана в 2013 году. В портфеле ТОЧНО – 6 млн.кв.м. жилья, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры. Девелопер строит в 10 регионах и 17 городах России: в Краснодарском крае, Ростовской, Белгородской, Тюменской, Свердловской и Московской областях, республиках Крым, Татарстан, Башкортостан и ДНР.
