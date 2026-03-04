От Краснодара до Тюмени: ГК ТОЧНО разыграла внедорожник среди покупателей по всей стране

Девелопер ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) подвел итоги акции «Подарки для СВОих 2.0». Победитель получил ключи от автомобиля Jetour T2 стоимостью 3,6 млн. рублей.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

ГК ТОЧНО завершила акцию «Подарки для СВОих 2.0». По ее условиям, ветераны СВО, действующие военнослужащие, а также члены их семей получали скидку на квартиры и становились участниками розыгрыша автомобиля Jetour T2.

География акции охватила практически все города, где представлены проекты девелопера: от Краснодара и Ростова-на-Дону до Тюмени, Казани и Москвы.

28 февраля 2026 года ГК ТОЧНО подвела итоги акции и определила победителя. Им стал покупатель квартиры в жилом комплексе «Первое место» в Краснодаре. Он получил в подарок от девелопера автомобиль Jetour T2 стоимостью 3,6 млн. рублей.

ЖК «Первое место» — это масштабный жилой район, который ГК ТОЧНО строит на 71 га. Девелопер создал все условия, чтобы и молодому специалисту, и семье с детьми, и людям старшего возраста было комфортно.

Здесь можно неспешно гулять по пешеходному бульвару, тренироваться на спортивных площадках, жарить шашлыки с друзьями в мангальных зонах и провожать детей в садик и школу, не покидая свой микрорайон.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

ЖК «Первое место» входит в агломерацию «Новый Краснодар» — именно здесь совсем скоро будет деловой и административный центр города.

Напомним, акция «Подарки для СВОих 2.0» стартовала в октябре 2025 года. ГК ТОЧНО одной из первых среди девелоперов откликнулась на призыв правительства и поддержала участников спецоперации и их семьи, предложив льготные условия на покупку жилья. В компании называют это знаком благодарности защитникам и реальной помощью в решении квартирного вопроса.

ГК ТОЧНО – девелопер федерального уровня, входит в топ-5 крупнейших застройщиков РФ по объемам строительства, включен в список системообразующих предприятий России. Является лидером по комплексному развитию территорий в Южном федеральном округе и крупнейшим девелопером по масштабу строительства на Черноморском побережье. Признан девелопером №1 в стране по надёжности. Компания основана в 2013 году. В портфеле ТОЧНО – 6 млн.кв.м. жилья, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры. Девелопер строит в 10 регионах и 17 городах России: в Краснодарском крае, Ростовской, Белгородской, Тюменской, Свердловской и Московской областях, республиках Крым, Татарстан, Башкортостан и ДНР.

