Ростовский суд обязал грузинскую фирму выплатить заводу в Новороссийске $12 млн

Арбитражный суд Ростовской области обязал грузинскую компанию Poladis Sakhli LLC выплатить Новороссийскому прокатному заводу свыше $12 млн основного долга и штрафов по контракту от августа 2024 года. Об этом сообщает «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд частично удовлетворил исковые требования российского предприятия. С тбилисской фирмы взыскивается основная задолженность в размере $8,61 млн и штрафные санкции на сумму $4,14 млн. Все платежи должны осуществляться в российской валюте по курсу ЦБ РФ на момент погашения.

Долг возник по соглашению, подписанному 28 августа 2024 года. Суд установил ежедневную неустойку в размере 0,1% от стоимости поставленного товара ($9,54 млн) за каждые сутки задержки выплат с 17 февраля 2026 года до полного исполнения обязанностей.

Грузинское предприятие также возместит судебные издержки российской стороны по госпошлине в объеме 4,78 млн руб. Еще 768 тыс. руб. госпошлины направят в федеральный бюджет.

На следующие сутки после объявления вердикта прокатный завод повторно обратился в суд для корректировки исковых требований, которые были частично удовлетворены.

Алина Зорина