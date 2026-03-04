Суд в Ростове обязал грузинскую компанию выплатить Новороссийскому заводу $12 млн

Арбитражный суд Ростовской области постановил частично удовлетворить иск по взысканию с грузинской компании Poladis Sakhli LLC задолженности в пользу Новороссийского прокатного завода. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Согласно постановлению, с грузинской фирмы, зарегистрированной в Тбилиси, взыскивается основной долг в размере эквивалента $8,61 млн и штрафные санкции на сумму $4,14 млн. Все выплаты должны производиться в рублях по курсу Центробанка России на день фактического погашения. Задолженность образовалась по контракту, заключенному 28 августа 2024 года. Суд также установил ежедневную неустойку в размере 0,1% от стоимости отгруженной партии товара ($9,54 млн) за каждый день просрочки платежа с 17 февраля 2026 года до полного исполнения обязательств.

Дополнительно грузинская компания должна компенсировать судебные расходы российского предприятия по уплате госпошлины в размере 4,78 млн руб. Еще более 768 тыс. руб. госпошлины подлежат взысканию в доход федерального бюджета.

На следующий день после оглашения решения суда, прокатный завод снова обратился к инстанции для уточнения исковых требований, которые также были частично удовлетворены.

Константин Соловьев