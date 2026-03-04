Деньги на ветер

Ленинский районный суд Ставрополя удовлетворил ходатайства следователя и отправил под арест гражданина Ч., директора ООО «ДорМост», и гражданина Б., управляющего ООО «СтройЮгРегион», сообщает пресс-служба судов Ставропольского края. Они обвиняются в хищении 67 млн руб. у «Росатома» при строительстве дорог одного из крупнейших ветропарков Юга России.

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 12 суток — до 16 апреля 2026 года. Обвиняют их по ч. 4 ст. 159 УК РФ в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие утверждает, что Б. и Ч. вместе с другими неустановленными лицами похитили 67 млн руб. у АО «ВетроОГК-2». Эта компания — дочерняя структура АО «Росатом Возобновляемая энергия». Преступление произошло при строительстве подъездных и внутриплощадных дорог для Кузьминской ветровой электростанции (ВЭС) в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края. Подрядчики завысили стоимость строительно-монтажных работ по договору и техническому заданию на автомобильные дороги объекта. Полученные деньги они потратили по своему усмотрению.

Кузьминская ВЭС входит в масштабные проекты «Росатома» по возобновляемой энергетике в Ставропольском крае. Станция служит для производства чистой энергии и снижения углеродного следа. Станция мощностью 160 МВт начала поставлять электричество в сеть в 2023 году. Ее строительство предполагало значительные объемы земляных и дорожных работ. Завышение цен на 67 млн руб. составило существенную долю контракта. Это напрямую ударило по бюджету госкорпорации, финансирующей зеленую энергетику России.

Суд тщательно изучил материалы дела, выслушал следователя, обвиняемых и их защитников. Постановления пока не вступили в законную силу, так что защита может обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

Компания «СтройЮгРегион» зарегистрирована в Новороссийске, а «ДорМост» в Краснодаре. Они специализируются на дорожном строительстве и инфраструктуре. Как подрядчики участвовали в тендерах на региональные и федеральные объекты, включая энергетику. После арестов директоров компании, вероятно, приостановят работу по проекту ВЭС, пока следствие не назначит новых представителей. «Росатом» уже усилил контроль за подрядчиками на всех ветропарках края.

Дело подчеркивает риски коррупции в возобновляемой энергетике: несмотря на приоритетные инвестиции в 270 млрд руб. от «Росатома» до 2030 года, подрядчики нередко искусственно завышают сметы. Следователи выясняют полный объем ущерба и роль других участников.

Станислав Маслаков