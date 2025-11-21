Рынок пересел на такси

В Краснодарском крае в 2025 году значительно увеличилось количество регистраций компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками. Рост, по подсчетам сервиса Rusprofile, составил 96%. Их общее количество достигло 4998. Эксперты считают, что динамика связана с легализацией рынка такси. Вместе с тем рынок автобусных перевозок продолжает сокращаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Краснодарском крае за десять месяцев 2025 года зарегистрировали 1269 новых компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками, что на 96% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в сервисе Rusprofile. За аналогичный период 2024 года таких регистраций было 647.

Общее количество юридических лиц и ИП, работающих в сфере пассажирских перевозок на Кубани, достигло 4998 (самозанятые в статистике Rusprofile не учитываются).

Значительный рост показывает и реестр легковых такси регионального министерства транспорта, отмечает член Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков, кандидат юридических наук Екатерина Бурнос. Так, на 1 января 2024 года в нем числилось 1559 перевозчиков: 169 юридических лиц, 1142 индивидуальных предпринимателя и 248 самозанятых. К началу 2025 года их число выросло до 17322: 152 юридических лица, 1610 ИП и 15560 самозанятых. К 18 ноября количество перевозчиков увеличилось до 31899 — рост составил 84%. В структуре: 88 юрлиц, 2611 ИП и 29200 самозанятых.

«Существенный рост числа ИП и самозанятых в такси свидетельствует о легализации рынка перевозок легковым такси», — считает госпожа Бурнос.

Эксперт предполагает, что увеличение общего количества перевозчиков может быть связано именно со сферой легкового такси. За период с начала года по 18 ноября число ИП-таксистов выросло на 1001, а самозанятых — на 87,7%, до 29,2 тыс. человек.

В региональном минтрансе считают, что принятые в крае меры по упорядочению деятельности перевозчиков легкового такси позволили снизить количество хозяйствующих субъектов, работающих без разрешительных документов, и легализовать их деятельность.

Президент Союза транспортников Кубани Иван Петров отметил, что в сфере городских автобусных перевозок наблюдается противоположная тенденция: рынок постепенно сокращается. По его словам, к перевозчикам, которые заняты в сфере городских автобусных перевозок, предъявляются все более строгие требования по обеспечению безопасности и качества услуг. Это приводит к тому, что, к примеру, ИП с автопарком один-два автобуса, в отличие от крупных компаний, соблюдать эти требования становится крайне затратно, ему проще уйти с рынка.

Эксперты проекта «Контур.Фокус» подсчитали, что в России с 1 ноября 2022 года по 1 ноября 2025 года количество перевозчиков городского и междугороднего транспорта сократилось на 12,42%. За три года с рынка ушли 875 компаний и индивидуальных предпринимателей: с 7043 до 6168.

Анализ по регионам показал, что наибольшее число закрытий компаний и ИП в 2025 году зафиксировано в Иркутской области (71 компания), Республике Тыва (21 ИП), Краснодарском крае (18 компаний), Республике Саха (Якутия) (17 компаний), Астраханской области (17 ИП), Ставропольском крае (16 компаний), Свердловской области (14 компаний), Кабардино-Балкарской Республике (13 компаний), Оренбургской области (семь ИП) и Белгородской области (шесть компаний).

Сокращение числа игроков аналитик проекта «Контур.Фокус» Вероника Скороходова также объясняет ужесточением отраслевых требований и консолидацией рынка. «В последние годы на уровне государственной политики усилились требования к безопасности, обновлению подвижного состава и прозрачности расчетов. Регионы получают поддержку на обновление подвижного состава и внедрение современных стандартов обслуживания. Устойчивым игрокам открыты возможности для развития через лизинговые и субсидированные механизмы, тогда как для мелких компаний новые требования — это дополнительный барьер», — цитирует госпожу Скороходову РБК.

Она обращает внимание, что изменилась и организационная структура рынка: доля ИП в городских перевозках снизилась с 57,69 до 55,76%, тогда как доля коммерческих юрлиц выросла до 20,48%. Это, по словам эксперта, говорит о вытеснении представителей малого бизнеса более крупными игроками.

Наталья Решетняк