Актеры Коляда-театра записали видеообращение, где заявили о продолжении работы

Актеры Коляда-театра записали видеообращение к зрителям, в котором заявили, что не будут отменять спектакли и продолжат работать после смерти режиссера Николая Коляды. «Мы держимся, мы не отменяем спектакли, мы играем спектакли. <...> Не переживайте за нас, мы в порядке!»,— сказал актер театра Олег Ягодин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он напомнил, что в четверг, 5 марта, пройдет прощание с руководителем театра Николаем Колядой. Вечером этого же дня в театре сыграют спектакль «Маскарад».

Зрителей артисты поблагодарили за моральную и материальную поддержку. В обращении они попросили звать в театр знакомых. «Мы продолжаем, спасибо вам, рекомендуйте знакомым, кто еще не видел, уникальный театр, уникальный театральный язык. Мы очень сильная труппа и хорошо благодаря Николаю Владимировичу организованная. Не переживайте за нас, мы в порядке»,— сказал Олег Ягодин.

Руководитель и создатель Коляда-театра, режиссер и драматург Николай Коляда умер 2 марта. В свердловском министерстве культуры заявили, что помогут сохранить театр и рассматривают возможные формы его поддержки.

Анна Капустина