Прощание с драматургом Николаем Колядой состоится 5 марта

В Екатеринбурге 5 марта простятся с драматургом Николаем Колядой в Коляда-театре на проспекте Ленина, 97, сообщили в пресс-службе театра. Он будет похоронен на Широкореченском кладбище.

Прощание состоится в здании театра с 11:00 до 12:30, в следующие полчаса будет идти отпевание. В 13:00 от театра отправятся автобусы на кладбище — все желающие проститься с драматургом должны прибыть туда к 14:00. Затем в кафе Дома Актера пройдет поминальный обед.

25 февраля Николая Коляду госпитализировали в реанимацию в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья. Его состояние оценивалось как тяжелое. Ранним утром 2 марта стало известно о его смерти. Ему было 68 лет.

Ирина Пичурина