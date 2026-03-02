Умер уральский драматург Николай Коляда

В Екатеринбурге скончался драматург, режиссер, руководитель Коляда-театра и фестиваля «Коляда-Plays» Николай Коляда, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер. Ему было 68 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Коляда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Николай Коляда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Смерть господина Коляды глава региона назвал невосполнимой утратой не только для Свердловской области, но и всей России. «Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе. Имя Николая Коляды, как и проекты, созданные им, известны далеко за пределами Среднего Урала. Каждый год благодаря театральному фестивалю, созданному Николаем Владимировичем, Екатеринбург погружался в атмосферу настоящего праздника. Человек, которого называют "уральским солнцем современной драматургии", таким и был — находясь в самом сердце театральной жизни, он объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей»,— рассказал Денис Паслер.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в Казахстане. В 2001 году он зарегистрировал в Екатеринбурге Коляда-театр, а в 2009 году под его художественным руководством был создан Центр современной драматургии. Является заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом Международной премии им. К. С. Станиславского. Он создал более сотни пьес, которые были показаны на сценах ведущих театров страны и мира.

25 февраля Николая Коляду госпитализировали в реанимацию в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья. Его состояние оценивалось как тяжелое: драматурга ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ирина Пичурина