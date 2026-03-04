Путин призвал МВД уделять внимание борьбе с незаконной миграцией

Президент Владимир Путин на коллегии МВД призвал «вывести на новый уровень» борьбу с незаконной миграцией. По его словам, уже принятые властями меры тоже дают результаты.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Господин Путин считает, что «серьезным подспорьем» в этой работе должно стать создание в системе МВД миграционной службы. «Работа велась и до этого, но все-таки в последнее время и сам статус этой службы, и принимаемые здесь решения должны дать, на мой взгляд, уже в целом дают определенные результаты»,— заверил президент (цитата по сайту Кремля).

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в 2025 году из России выдворили 72 тыс. иностранцев, незаконно находившихся в стране. По состоянию на начало февраля премьер оценил общее количество нелегальных иммигрантов в РФ в 840 тыс. человек. Госдума обещала в приоритетном порядке рассмотреть проект об ужесточении миграционной политики. Он обяжет трудовых мигрантов платить налог в виде фиксированного авансового платежа как на себя, так и на всех членов семьи, которые находятся в России на их иждивении. Сейчас такие сборы распространяются только на самих мигрантов. Инициатива также предполагает, что срок пребывания трудового мигранта в России будет соотнесен со сроком трудовых отношений с ним. В Госдуму также внесли законопроект о выезде детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет.

