Мишустин: в России находятся около миллиона нелегалов

Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что в 2025 году из России выдворили 72 тыс. иностранцев, незаконно находившихся в стране. Заявление прозвучало во время выступления в Госдуме по итогам работы правительства в 2025 году. Общее количество нелегальных иммигрантов в РФ, по состоянию на начало февраля, премьер-министр оценил в 840 тыс. человек.

Михаил Мишустин напомнил, что правительство запустило реестр контролируемых лиц. «Им ограничили отдельные возможности — это передвижение, сделки, управление транспортными средствами, брак, банковские услуги», — уточнил господин Мишустин.

Михаил Мишустин также сообщил, что 9,5 млн иностранцев уже сдали биометрические данные. Он рассказал о механизме «целевого оргнабора иностранных работников»: процесс будет предусматривать обязательную процедуру дактилоскопии, проведение экзамена и медицинского освидетельствования. Премьер добавил, что набор будет проводиться по возможности в стране проживания иностранного работника.

Вчера председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата в приоритетном порядке рассмотрит проект об ужесточении миграционной политики. Нововведения включают соотнесение времени пребывания трудового мигранта в России со сроком трудовых отношений с ним. Также предусматривается аннулирование патента в случае, если иностранный гражданин не предоставит информацию о сумме дохода, и другие меры.