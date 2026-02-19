С мигрантов возьмут больше

Как стало известно “Ъ”, в четверг, 19 февраля, правительство на своем заседании рассмотрит пакет подготовленных Минфином законопроектов, ужесточающих экономические условия пребывания трудовых мигрантов из безвизовых стран в России. Согласно изменениям, которые должны вступить в силу с 2027 года, таким работникам придется оплачивать дающий право на работу патент в большем размере — не только за себя, но и за своих несовершеннолетних детей и других иждивенцев. Кроме того, будет расширен круг мигрантов, вносящих такие платежи,— за счет работающих в РФ только на физических лиц. Налоговая служба при этом усилит контроль за доходами обладателей патентов — им надо будет показывать «белый» заработок не ниже прожиточного минимума региона проживания. Цели изменений — как миграционные (более полный учет приехавших трудиться в РФ), так и фискальные (вывести их из тени).

Вынесенные на заседание правительства в четверг законопроекты с поправками к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и к Налоговому кодексу (есть у “Ъ”) разработаны Минфином в исполнение поручения Владимира Путина. Ими предлагается расширить круг прибывших на работу в РФ «безвизовых» иностранцев, обязанных после получения патента на работу вносить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ.

Такое обязательство после вступления поправок в силу в 2027 году возникнет у временно или постоянно проживающих в РФ мигрантов, работающих у физических лиц для «личных, домашних и иных подобных нужд». Еще одно существенное изменение: если у обладателя патента есть проживающие в РФ несовершеннолетние дети или иждивенцы, то доплачивать бюджету придется за каждого — по 50% от суммы собственного платежа. При этом по достижении 18 лет дети таких работников должны будут или оформить свой патент, или покинуть РФ, если у них не будет иных законных оснований оставаться в стране.

«Плата за патент» сейчас вносится в виде ежемесячного фиксированного авансового платежа по НДФЛ. Его базовый размер — 1,2 тыс. руб. База умножается на дефлятор и на региональный коэффициент, устанавливаемый на год властями субъектов РФ. В итоге, например, в Москве сумма платежа равна 10 тыс. руб. в месяц. Диапазон по стране — от 3,4 тыс. руб. в Чечне до 27,3 тыс.— в Краснодарском крае.

Сейчас, по различным оценкам, в РФ в год в среднем приезжают на работу 3–3,5 млн трудовых мигрантов. Большая часть из них (2,5 млн) получают в МВД патент на работу. При этом точных и публичных данных о том, где именно потом трудоустраиваются эти работники, нет. С 2016 года статистика МВД по мигрантам стала менее детальной, и исследователи не располагают точными данными, пояснила “Ъ” завлаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. «В прошлом году МВД заявляло о примерно 700 тыс. несовершеннолетних иностранцах в РФ»,— отмечает она. “Ъ” направил запрос в министерство.

Директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов поясняет, что мигранты, работающие без патента на физических лиц, сейчас фактически выпадают из системы налоговых правоотношений, в том числе в силу непрозрачности их экономической деятельности и отсутствия простых в администрировании и понятных налоговых правил. В то же время такие работники создают нагрузку на социальную и транспортную инфраструктуру. Идея установления фиксированного платежа «снимает проблему контроля за фактически полученным доходом и позволяет администрировать его, не тратя лишние ресурсы», говорит эксперт.

Для администрирования новаций поправки Минфина вводят новые принципы обмена информацией между МВД и ФНС.

Если уровень дохода трудового мигранта не будет соответствовать прожиточному минимуму в регионе (на себя и на членов семьи), он не сможет продлить свой патент (это следует делать раз в год). Смысл поправки — выведение «на свет» теневых доходов работников. По словам директора по стратегическим коммуникациям ЦСР Владимира Дробышевского, информация о доходах также может использоваться МВД и при проверке условий выдачи или аннулирования вида на жительство и разрешения на временное проживание в РФ. Для этого налоговые органы будут в автоматическом режиме ежеквартально предоставлять МВД информацию о полученных иностранными гражданами доходах.

Эксперт Центра исследований эффективности государственных и муниципальных финансов Алексей Попов полагает, что введение требования официально подтвержденного минимального дохода мигранта будет стимулировать работодателей оформлять работников «в белую», а не использовать теневые схемы оплаты труда. Усиление госконтроля за реальными доходами иностранцев, по его мнению, позволит гарантировать их финансовую самостоятельность и возможность обеспечивать себя и свою семью.

В то же время, как отмечает источник “Ъ” среди национальных диаспор, неясно, как предложенные изменения будут сочетаться с планами правительства ввести организованный набор работников в качестве основного механизма привлечения иностранной рабочей силы в РФ. «В нынешнем виде законопроект об оргнаборе минимизирует для трудовых мигрантов возможность привезти сюда семью, так что, вероятно, когда он будет запущен, никаких существенных налоговых сборов новая инициатива и не даст»,— рассуждает он.

