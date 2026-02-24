Госдума приоритетно рассмотрит проект об ужесточении миграционной политики

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект о внесении изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». По словам Вячеслава Володина, проект рассмотрят в приоритетном порядке.

«Вопросы совершенствования миграционной политики — среди ключевых в повестке Государственной Думы. Законопроект направлен в Комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками»,— сообщил он (цитата по пресс-службе Госдумы). Вячеслав Володин заявил, что ни одна экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов, а уровень их обеспеченности «должен быть соразмерен потребляемым в стране благам».

Согласно инициативе, трудовые мигранты должны будут платить налог в виде фиксированного авансового платежа как на себя, так и на всех членов семьи, которые находятся в России на их иждивении. Сейчас такие сборы распространяются только на самих мигрантов. Законопроект также предполагает, что срок пребывания трудового мигранта в России будет соотнесен со сроком трудовых отношений с ним.

Иностранцам могут не выдать или аннулировать разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, если в течение очередного года они работали менее десяти месяцев, следует из проекта. Кроме того, дети иностранного гражданина, достигшие 18-летия, будут обязаны выехать из России в течение 30 дней, если нет других законных оснований для их проживания в стране.

Иностранцам будут аннулировать патент или разрешение на работу в случае отсутствия информации о сумме их доходов или если сумма полученных доходов меньше умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума в расчете на него и каждого члена семьи.