В ГД внесли законопроект о выезде детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет

Правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении поправок в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В документе указано, что дети трудовых мигрантов должны будут покинуть Россию в течение 30 дней после того, как им исполнится 18 лет.

Согласно документу, после достижения совершеннолетия дети трудовых мигрантов могут остаться в стране, если они внесут авансовый платеж и оформят патент. Дети до 18 лет смогут оставаться в России только на время действия разрешения на работу их родителя, а также при условии, что трудовой мигрант вносит фиксированный авансовый платеж по НДФЛ на себя и на каждого ребенка.

В законопроекте предложены условия, по которым трудовым мигрантам не будут выдавать патент:

если об иностранном гражданине нет никакой информации;

если сумма доходов мигранта меньше прожиточного минимума в расчете на себя и каждого члена семьи.

При этом указанные условия не применяются, если трудовой мигрант оформил патент впервые или же он работает «у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».

Инициатива правительства предусматривает, что налоговые органы будут автоматически отправлять в МВД России информацию о доходах мигрантов за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года. Такие сведения формируются ФНС России на основании отчетности работодателей по страховым взносам и заявлений самого трудового мигранта, если он платит налоги на профессиональный доход.