Из ОАЭ вывезли около 7 тыс. российских туристов

На момент начала конфликта Ирана, США и Израиля в ОАЭ было около 50 тыс. туристов. Вывезено уже около 7 тыс., заявил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Дмитрий Арутюнов.

«Не все из них пакетные туристы. Таких там порядка 23 тыс. — это те, которые купили тур с перелетом. Часть — самотуристы, часть купили только наземное обслуживание»,— сообщил господин Арутюнов на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

По словам представителя РСТ, с 28 февраля практически вся туриндустрия России работает в круглосуточном режиме — особенно туроператоры, занимающиеся странами Ближнего Востока. Дмитрий Арутюнов назвал главной задачей обеспечение безопасности пребывания россиян в странах, затронутых конфликтом.

«Как основной итог могу сказать, что все живы-здоровы, всем предоставлено размещение. Если не предоставлено, то, соответственно, по телефонам горячей линии можно всегда связаться, и либо российский туроператор, либо принимающая сторона обеспечит всех жильем»,— утверждает господин Арутюнов.

28 февраля США и Израиль начали операцию в Иране. Тот в ответ наносит удары по Израилю и американским военным базам в странах Ближнего Востока. Минэкономики рекомендовало приостановить продажи туров в страны Персидского залива. МИД России призвал не ездить в эти страны. Эвакуация российских туристов из региона может продлиться до двух недель, рассказали «Ъ» в отрасли.

