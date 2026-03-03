Помощь Ближнему своему

Вывозные рейсы из ближневосточных стран могут затянуться, по оценке собеседников “Ъ” на авиарынке, минимум на неделю. Сроки будут зависеть от продолжительности ограничений и количества допусков на полеты от авиационных властей ОАЭ, где застряло наибольшее количество российских туристов. Пока перевозчикам дают от одного до четырех разрешений в день. «Аэрофлот» выставил на рейсы в том числе широкофюзеляжные самолеты для вывоза своих 4 тыс. пассажиров. Но у других регулярно летающих из России в регион перевозчиков такого парка нет.

Если аэропорты ОАЭ продолжат работать в ограниченном режиме, вывоз пассажиров может растянуться на семь-десять дней, подсчитали собеседники “Ъ” в авиаотрасли. По оценкам Ассоциации туроператоров России, из-за конфликта на Ближнем Востоке из ОАЭ не смогли вылететь около 50 тыс. россиян, из других стран региона — еще около 2 тыс. человек. Вывозные рейсы в Россию начались 2 марта из ОАЭ и Омана. Менее чем за сутки зарубежные и российские авиакомпании смогли вернуть около 1,5 тыс. туристов. Суммарно за 3 марта, по расчетам Минтранса, российские и зарубежные авиакомпании планируют выполнить 24 рейса в РФ из ОАЭ и Омана и вывезти около 4,5 тыс. пассажиров. На дополнительные вопросы “Ъ” в Минтрансе не ответили.

Воздушное пространство десяти стран закрыто на Ближнем Востоке с 28 февраля, когда Израиль и США начали масштабную военную операцию против Ирана. 2 марта ОАЭ возобновили авиасообщение в ограниченном режиме — перевозчики разработали обходные маршруты для вывозных рейсов. Вечером 2 марта в Шереметьево прибыли два рейса из Абу-Даби и Маската Etihad Airways и Oman Air соответственно.

Все сроки будут зависеть от того, как долго продлится закрытие сообщения в Абу-Даби из-за взрыва вечером 3 марта и от того, не будут ли ужесточаться ограничения.

По состоянию на 3 марта на рейсах из Дубая и Абу-Даби в города России ожидают вылета более 4 тыс. пассажиров «Аэрофлота», рассказали “Ъ” в авиакомпании. 3 марта перевозчик выполнил три рейса, перевезя 962 человека: два рейса на широкофюзеляжных самолетах, один — на узкофюзеляжном. На 4 марта «Аэрофлот» запланировал выполнение двух рейсов и сможет вывезти 560 человек, используя один широкофюзеляжный и один узкофюзеляжный борты. «В дальнейшем планируется по три ежедневных рейса на широкофюзеляжных воздушных судах общей емкостью 1,2 тыс. человек»,— рассказали там.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что располагают всеми возможностями для выполнения до пяти ежедневных рейсов на широкофюзеляжных самолетах, что позволило бы существенно ускорить вывоз пассажиров. «Но аэропорты и авиационные власти ОАЭ пока не подтверждают дополнительные слоты для выполнения рейсов»,— добавили там.

Помимо Москвы, как сообщили в Минтрансе, выполняются рейсы в Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.

Как уточнил близкий к Минтрансу собеседник “Ъ”, пока «Аэрофлот» остается лидером по числу выдаваемых авиавластями ОАЭ разрешений на вылет — другие перевозчики получают по два-четыре допуска в день.

Если эти ограничения сохранятся, то, по его оценке, вывоз может потребовать и до двух недель, ситуацию несколько замедляет и отсутствие дальнемагистральных самолетов у большинства авиакомпаний.

Широкого фюзеляжа среди регулярно летающих в ОАЭ перевозчиков нет в парках «Победы», «Азимута», «Уральских авиалиний» и S7. У Utair в Дубай выполнял рейсы единственный из трех летающих широкофюзеляжных Boeing 767. Перевозчик от комментариев воздержался. Впрочем, близкий к Минтрансу источник “Ъ” полагает, что если конфликт не получит эскалации, то «и "Аэрофлот", и другие перевозчики смогут увеличить количество вывозных рейсов и, возможно, закончить их до конца недели».

В S7 “Ъ” рассказали, что сейчас в Дубае с билетами на их рейсы в Москву и Новосибирск с 28 февраля по 4 марта ожидает вылета более 1,5 тыс. пассажиров. В ночь на 4 марта перевозчик начинает вывозные рейсы в Новосибирск. «Также продолжаем работу по получению разрешений на выполнение последующих рейсов из Дубая в Москву и Новосибирск»,— уточнили там. В компании будут информировать пассажиров о подтверждении рейсов по мере получения разрешений.

В Израиле остаются не улетевшие в РФ из Тель-Авива пассажиры Red Wings, которая выполняла рейсы на Ту-214, и «Азимута», в чьем парке только SSJ-100. Перевозчики не называли количество оставшихся пассажиров. Один из близких к Red Wings собеседников “Ъ” считает, что после снятия ограничений перевозчик сможет переставить на это направление один из своих широкофюзеляжных Boeing 777. Пока авиакомпания сообщила о приостановке рейсов до 10 марта.

Председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин также ожидает завершения всех вывозных рейсов для всех категорий пассажиров в течение 10–12 дней при текущей скорости возвращения 3–4 тыс. человек в сутки. Большой и логистически сложно решаемой проблемой, по его словам, остается возвращение около 8 тыс. туристов, застрявших в третьих странах — Шри-Ланка, Индонезия, Мальдивы, Сейшелы, Маврикий и др. У таких пассажиров есть билеты на стыковочные рейсы через страны Персидского залива, чье воздушное пространство закрыто.

У самостоятельных путешественников билеты на стыковки аннулированы, а цены на оставшиеся в продаже билеты, например через Турцию или Китай, довольно высокие, поясняет господин Горин. На направлениях, где есть прямые рейсы, цены слишком высокие из-за взлетевшего спроса, уточняет он.

По словам Дмитрия Горина, туроператорам и авиакомпаниям пока удается решать вопросы размещения организованных туристов, но неопределенность длительности этого продления очень беспокоит отрасль. «У многих самостоятельных туристов просто нет средств для ожидания вывозных рейсов»,— подчеркивает он, напоминая, что таким путешественникам МИД ранее предложил обращаться за помощью в консульства. Также туристы могут получить возврат средств за отмену рейса от авиакомпании, но этих денег им не хватит ни на обратные билеты, ни на проживание до момента стабилизации расписания, отмечает он. В S7 заявили, что размещают всех пассажиров в отеле по обращению и организовывают для них трехразовое питание. «На текущий момент отели продлены и будут продляться в зависимости от даты вылета»,— рассказали в компании.

Айгуль Абдуллина