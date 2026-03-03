Вывоз россиян из стран Персидского залива может занять до двух недель

Эвакуация российских туристов из региона, закрытого для авиасообщения из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, может продлиться до двух недель, рассказали «Ъ» в отрасли. По данным Ассоциации туроператоров России, в Объединенных Арабских Эмиратах остаются около 50 тыс. россиян, еще порядка 2 тыс. человек — в других странах региона. Вывозные рейсы начались 2 марта из ОАЭ и Омана, за сутки удалось вернуть около 1,5 тыс. пассажиров.

Основным сдерживающим фактором стали ограничения авиационных властей ОАЭ, которые выделяют перевозчикам от одного до четырех разрешений на полеты в день. «Аэрофлот», располагающий широкофюзеляжными самолетами, готов выполнять до пяти ежедневных рейсов, но получает меньше слотов. На 4 марта запланированы два рейса, которые перевезут 560 человек. В последующие дни планируется по три рейса в день на широкофюзеляжных бортах общей вместимостью 1,2 тыс. пассажиров.

Другие авиакомпании, включая S7, Utair, «Азимут», «Победу» и «Уральские авиалинии», также выполняют вывозные рейсы, но их парк состоит из узкофюзеляжных самолетов. S7 начала вывозные рейсы в Новосибирск и ожидает разрешений на полеты в Москву.

Отдельную сложность представляет возвращение около 8 тыс. туристов, застрявших в третьих странах (Шри-Ланка, Мальдивы, Индонезия) с билетами на стыковочные рейсы через закрытые аэропорты Персидского залива. «У многих самостоятельных туристов просто нет средств для ожидания вывозных рейсов»,— заявил председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин.

