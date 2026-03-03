МИД России рекомендовал не ездить в страны Персидского залива

МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию до окончания боевых действий. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

Российским гражданам, находящимся в регионе, рекомендовано соблюдать повышенные меры безопасности, выполнять указания местных властей и при ракетных угрозах незамедлительно направляться в убежища. Дипломаты советуют поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками.

Военную операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. МИД призвал россиян покинуть страны региона либо переместиться в более безопасные районы. По данным ведомства, в ОАЭ находятся более 20 тыс. российских туристов. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте суммарно пребывают более 500 граждан России.